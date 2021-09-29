Как нужно питаться осенью

Этих принципов следует придерживаться в межсезонье

В осенний период люди часто сталкиваются с изменениями настроения и самочувствия не в лучшую сторону. Сбалансировать свое состояние можно правильным питанием.

С наступлением холодов в нас пробуждается повышенный аппетит, который становится причиной набора массы тела. Из-за чего многие люди, в особенности женщины, решают ограничивать калорийность своего рациона. Врачи советуют изменить подход.

«Чтобы держать аппетит в рамках нормы, следует добавить в меню сложных углеводов — это злаки, овощи, крупы и зелень», — рекомендуют нутрициологи.

Побороть апатию и сонливость помогут горький шоколад и апельсины, а еще какао — этот напиток зарядит энергией на весь день и уменьшит стрессовое воздействие сторонних факторов на организм. Таким же эффектом обладает витамин B, его можно получить из бананов и орехов.

Также прогнать депрессию способны пряности, поэтому блюда и напитки нужно приправлять имбирем, корицей или гвоздикой.