В октябре южноуральцев ожидают пасмурная погода и первые метели

Синоптики рассказали, чего ждать жителям Южного Урала от второго осеннего месяца

Говорят, октябрь — это пора золотой осени: деревья одеваются в яркие наряды и радуют горожан своей красотой. Однако второй осенний месяц — это не только завораживающие виды природы, но и дожди, и заморозки, и снег. В Челябинской области в этом году первый снег и заморозки уже были в сентябре. Чего же тогда ждать южноуральцам от октября?

По данным синоптиков челябинского Гидрометеоцентра, средняя температура в октябре на Южном Урале составляет +1...+3°C. В теплые годы столбики термометров поднимаются до +9°C, в холодные опускаются до −7°C. Бывали и рекорды: в отдельные годы синоптики фиксировали как +25°C, так и −24°C.

Дожди в октябре в Челябинской области не редкость. Обычно на севере региона выпадает до 70 миллиметров осадков, на остальной территории — до 37 миллиметров. Но второй осенний месяц — это еще и снег, и даже метели.

«В этом месяце наблюдается не только дождь, но может выпадать мокрый снег с дождем (смешанные осадки) и снег (твердые осадки). Количество смешанных осадков колеблется от 10 до 25 миллиметров, твердых осадков — от 5 до 30 миллиметров. Суммарная продолжительность осадков в октябре составляет 100—190 часов. Максимальная продолжительность осадков в Челябинске составляет 178 часов. Нередко в октябре устанавливается временный снежный покров. В холодные годы в первой и второй декадах месяца в северных районах, на остальной территории области в третьей декаде месяца устанавливается постоянный снежный покров. Число дней с метелью в среднем достигает 2—5, максимальное количество достигает 6—13 дней в месяц»,— уточняют синоптики.

Кстати, ранее мы писали о том, что Челябинск вошел в топ-10 самых дождливых городов в октябре. По данным исследователей «Яндекс.Погоды», дожди здесь в среднем идут на протяжении 10 дней.



В октябре на территории Челябинской области преобладают ветры западного и юго-западного направления и в среднем составляют 3—4 метра в секунду. При шквалистом усилении порывы достигают 34 метров в секунду.

Октябрь — месяц хмурый: обычно солнце светит на территории региона в течение около 20 дней. Однако ожидать от второго осеннего месяца можно всякое.