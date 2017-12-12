/ Только 45% челябинцев знают дату Дня Конституции России

Жители России о данном празднике осведомлены лучше.

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. С 1994 года указом Президента эта дата является государственным праздником, однако об этом знают далеко не все. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала РАНХиГС, проведя опрос 700 респондентов в Челябинске.

Большинство опрошенных нами челябинцев (45,8%) знают, что 12 декабря в России отмечается День Конституции Российской Федерации. Именно такой процент опрошенных смог верно указать название праздника. Среди них чаще представлены люди с высшим образованием. Ответивших, что знают о том, какой праздник отмечается сегодня, но назвали его неверно, оказалось 17,2%. Это чаще респонденты средней возрастной группы — от 31 до 50 лет, с общим средним, специальным и неполным высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности. — рассказала сайту «Первый областной» специалист челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.

37 процентов опрошенных честно признались, что не знают, какой праздник отмечают 12 декабря. В то же время опрос по России «Левадой-Центром». По стране о Дне Конституции знают 66 процентов опрошенных, 32 — не знают, а 2 ошиблись с названием праздника.

Резюмируя, отметим, что уровень информированности горожан об одном из главных государственных праздников, к сожалению, далек от идеала. Причем, в молодежной среде он оказался ещё более несерьезным. Так, при анализе данных в разных возрастных группах мы отметили тенденцию более низкой информированности в группе до 30 лет и более высокой — в группе старше 50 лет: 41,5% против 47,3%. Поэтому очевидным становится тот факт, что для повышения такой информированности стоит сделать упор на знакомстве с Конституцией новых поколений челябинцев — нынешних школьников и студентов. — добавили в РАНХиГС.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в правительстве Челябинской области состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации. Главный документ в День Конституции получили 15 подростков. Глава региона заочно поздравил южноуральцев с государственным праздником, а первый заместитель Евгений Редин лично выдал документы.