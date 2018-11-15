/ Глава минприроды России Дмитрий Кобылкин приедет с визитом в Челябинск

Приглашение министру направил Борис Дубровский.

В Челябинск по личному приглашению губернатора региона Бориса Дубровского прибудет глава минприроды России Дмитрий Кобылкин. Визит министра в столицу Южного Урала запланирован на завтра, 16 ноября.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин и Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомятся с природоохранными технологиями и планами модернизации крупных промышленных производств южноуральской столицы, оценят масштаб предстоящей рекультивации городского полигона ТКО, будет проведено профильное совещание по проблемным вопросам Челябинской области. — говорится в официальном заявлении пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии России.

Рабочая программа чиновника в столице Южного Урала начнется с посещения площадок «Мечел» и «Мечел-Кокс», где сейчас в рамках трехстороннего соглашения с правительством региона и росприроднадзором проходит экологический аудит. Также в планах у Дмитрия Кобылкина осмотр полигона коммунальных отходов, который был закрыт в сентябре. По итогам осмотра будет сформирован план работ на объекте.

Завершится приезд Дмитрия Кобылкина совещаниями с комитетом экологии Госдумы и руководством Росприроднадзора по реализации национального проекта «Экология». Обсудят и перспективы челябинской инициативы по сводным расчетам и квотированию выбросов. Кроме того в планах — обсуждение проблемы утилизации отходов первого и второго классов опасности.