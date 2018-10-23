/ Книга о южноуральском спорте стала лучшей в номинации «Публицистика»

Конкурс был организован союзом писателей России.

Книга южноуральского спортивного журналиста Михаила Араловца «Спортивные знамена челябинского комсомола» стал лучшей в номинации «Публицистика» на конкурсе «Комсомолу-100!». Организатором мероприятия стало челябинское отделение Союза писателей России. Всего в соревновании принимали участие 30 работ южноуральских писателей в жанрах проза, стихи и публицистика.

В книге-победителе рассказывается об истории шефства челябинского комсомола над южноуральским спортом, над «Золотой шайбой», «Кожаным мячом» и другими спортивными инициативами комсомольцев. Также представлены портреты известных южноуральцев, которые в своей молодости работали в комсомоле, а потом многое сделали для развития спорта в Челябинской области. Книга иллюстрирована историческими фотографиями. — пишет «Вечерний Челябинск».

Михаилу Араловцу вручили диплом первой степени. отметим, что в книге представлены портреты известных южноуральцев, работавших в комсомоле и сделавших вклад в развитие спорта Челябинской области. Помимо этого, она иллюстрирована историческими фотографиями.