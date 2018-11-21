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/ «Живые книги» расскажут свои истории в Челябинске

«Живые книги» расскажут свои истории в Челябинске

Мероприятие пройдет в библиотеке имени Пушкина.
сегодня в 07:00
  |  Культура

Необычный формат предлагает своим посетителем Центральная библиотека имени Пушкина в рамках проекта «Живая библиотека». Не встреча, а разговор, где вместо книг выступят живые люди — особенность мероприятия, которое было запущено в Дании в 2000 году.

Режиссер, агроном, блогер, ефрейтор, знаток Китая, путешественник, историк — все эти люди работают вместе в Центральной библиотеке имени Пушкина города Челябинска. На встрече они расскажут невыдуманные истории своей жизни, как хобби и профессия взаимно дополняют друг друга и соединяются в жизни одного человека и даже целого коллектива, ответят на вопросы аудитории. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Проект «Живая библиотека» пройдет сегодня, 21 ноября, в Центральной библиотеке имени Пушкина. Послушать и пообщаться с «живыми книгами» можно будет с 16 до 19 часов.

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