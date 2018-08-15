/ Челябинка написала детектив об истории родного города

Книга содержит много местных легенд, исторических фотографий и карту.

Исторический детектив в реалиях Челябинска начала XX века написала Ирина Костина. Жительница южноуральской столицы всегда интересовалась историей, особенно родного края, проводила часы за чтением информации на сайтах и в книгах. Она выискивала подробности о старых улицах и их названиях, расположении там жилых домов, административных зданий, собирала истории и легенды о Челябинске.

Изначально идеи написать книгу не было, я просто хотела узнать больше об истории родного города. А потом захотела рассказать о ней, но так, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Так что решила все материалы, связанные с Челябинском, заключить в детективный сюжет. Это самый ходовой жанр, который всем интересен. В книге также есть фотографии. Они все известны жителям Челябинска, у нас их не так много. Кроме того, я сделала карту, разместила ее рядом с современной, чтобы было видно, как все выглядело в 1908 году и где находились описанные в книги места. — рассказала сайту «Первый областной» писательница Ирина Костина.

Первыми с книгой «10 дней в уездном городе Че» познакомились друзья Ирины, в числе которых историки, и сын. Они, по словам писательницы, были самыми строгими судьями, и вынесли положительный вердикт. После этого Ирина решила опубликовать еще несколько исторических книг, но уже рассказывающих о всей России.

Писательство и изучение истории для Ирины Костиной остаются хобби. В жизни женщина работает в ЮУЖД психологом.