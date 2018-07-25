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Участников будут ждать в здании «Восточного экспресса».
/ Ведущие филологи страны бесплатно научат челябинцев правильно писать

Ведущие филологи страны бесплатно научат челябинцев правильно писать

В южноуральской столице проведут две лекции.
сегодня в 18:48
  |  Общество
Открытые мероприятия организуют для челябинцев ведущие филологи страны. Сегодня, 25 июля, в 19:00 в актовом зале ЮУрГУ состоится лекция «Сколько цветов в радуге?». О цветообозначениях в языках народов мира расскажет доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН, член Орфографической комиссии РАН Наталья Кошкарева.

В четверг, 26 июля в 19:00, в актовом зале ЧелГУ перед гостями мероприятия выступит кандидат филологических наук, главный редактор портала «Грамота.ру», соведущий радиопередач «Говорим правильно» («Радио 7 на семи холмах») и «Игра слов» («Радио России — Культура»), член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов. Он прочитает лекцию на тему: «Про глагол и про тире: Чему не учат в школе на уроке русского языка?». Кроме того, в это же день в ЧелГУ будет заложена первая в России аллея Тотального диктанта.

Новая традиция организаторов будет компенсировать объём бумаги, который расходуется во время акции: постепенно аллеи будут появляться в городах её проведения. В Челябинске аллею составят 33 саженца лиственницы и можжевельника — по количеству букв алфавита. Они будут снабжены табличками с правилами русского языка и сведениями о «Тотальном диктанте». К созданию аллеи присоединится министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, ректор ЧелГУ Диана Циринг, директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, председатель Экспертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарёва. — пояснили в пресс-службе ЧелГУ.

Вход на лекции бесплатный. Необходима предварительная запись. Оставить заявку на участие можно на официальном сайте Тотального диктанта.

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