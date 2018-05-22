/ Южноуральцев научат красиво писать

День славянской письменности и культуры отпразднуют в Челябинской области.

В этот четверг, 24 мая, на Южном Урале отметят День славянской письменности. Он ознаменуется большим концертом памяти святых Кирилла и Мефодия. В полдень в фойе концертного зала имени Прокофьева заработают выставки. Для посетителей организуют мастер-классы. Так, Чувашский культурный центр, приглашает на обучение русской каллиграфии. Участники смогут научиться правильному, красивому написанию букв алфавита и даже напишут небольшой диктант. Кроме того, русский культурный центр «Хоровод» продемонстрирует старинные технологии ткацкого мастерства. Чтобы гости не скучали, там организуют русские посиделки с народными песнями.

У нас можно будет увидеть выставку библий 18−20 веков. В качестве новинки — занятия по колокольному звону, такой мастер-класс состоится впервые, его проведет звонарь храма Святого Мученика Иоанна Воина Андрей Курбатов. — рассказала директор областного Дома дружбы Юлия Лапидус.

В зале Дома дружбы выступят народные танцевальные и вокальные коллективы, чтецы, архиерейский хор Свято-Симеоновского кафедрального собора. Кроме того, Судан и Туркменистан продемонстрируют свои национальные традиции.

В субботу, 26 мая, праздник продолжится. В 12 часов на Кировке перед Главпочтамтом начнётся уже одиннадцатый по счёту городской фестиваль-концерт «Глаголь добро», на котором выступят челябинские поэты, барды и рок-музыканты.