Алексей Текслер вручил обещанные клюшку и краги юным хоккеистам из Еткуля

Мальчишки встретились с губернатором перед матчем «Трактора» с «Ак Барсом».

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Во время своей рабочей поездки в Еткульский район Алексей Текслер побывал на тренировке юных хоккеистов на местной коробке. Губернатор поговорил с маленькими спортсменами. Один из них — самый бойкий — Яша, рассказал, что мечтает стать нападающим. Увидев, что у начинающего чемпиона уже старенькая клюшка, Алексей Текслер пообещал ему подарить новую, а его другу Махаммеду, который также вступил в разговор, губернатором были обещаны краги.

Сегодня глава региона выполнил свое обещание. Подарки юным еткульским хоккеистам Алексей Текслер и его сын Миша подарили перед матчем ХК «Трактор» и ХК «Ак Барс» сегодня в ледовой арене имени Валерия Белоусова.