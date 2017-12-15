/ Ключевая ставка ЦБ снизилась на 0,5%

Это шестое понижение показателя за текущий год.

Центробанк снова объявил о снижении ключевой ставки. По этому показателю ЦБ выделяет кредиты коммерческим банкам. Также ключевая ставка оказывает большое влияние на уровень инфляции и ставку по потребительским кредитам. За год ключевая ставка снизилась уже в шестой раз. Теперь она составляет 7,75%.

Глава ЦБ Эльвира Нафбиуллина ранее говорила, что ключевая ставка может опуститься до 6–7 процентов в течение 1–2 лет. Показатель уменьшили на 0,5 процентного пункта. — сообщает РИА Новости.

Напомним, о ключевой ставке говорили и на большой пресс-конференции Владимира Путина. Он напомнит, что к 2020 году ставка должна спуститься до 6,7%. Также ожидается снижение ставки по некоммерческим кредитам.



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