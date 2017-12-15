/ Центробанк официально ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке»

Кредитная организация стала третьей кризисной в России.

Сегодня, 15 декабря, Центробанк объявил о введении процедуры санации в «Промсвязьбанке». Временное администрирование пройдет по новой схеме, через Фонд консолидации банковского сектора. Банковская организация получит денежную поддержку на поддержание ликвидности.



В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации. — говорится в сообщении Центробанка.

Сообщается, что банк продолжит работу в обычном режиме, поэтому клиентам не стоит беспокоиться о сохранности средств.



Напомним, «Промсвязьбанк» стал третьим кризисным банком в России. Сначала Центробанк объявил о санации «Открытия», сообщение появилось в августе текущего года, о мерах финансового оздоровления «Бинбанк» ЦБ выступил в сентябре.