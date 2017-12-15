/ Руководство «Промсвязьбанка» готовится к временной администрации ЦБ

Официальное подтверждение этой информации должно случиться в ближайшее время.

СМИ сообщают о грядущем введении администрации Центробанком в «Промсвязьбанке». Об этом говорят сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. Официально информацию о введении временной администрации должны озвучить в ведомстве в эту пятницу.



«Промсвязьбанк» ждет временную администрацию Центробанка. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к банку, и еще один, близкий к одному из его акционеров. Регулятор уже предупредил об этом «Промсвязьбанк», и сотрудники в курсе, говорит один из собеседников «Ведомостей». Другой знает, что представители ЦБ будут в банке уже в пятницу. — сообщают «Ведомости».



Отметим, что в Челябинске работают несколько отделений московского банка, а также несколько банкоматов в разных районах города.

Напомним, «Промсвязьбанк» может стать третьим кризисным банком в России. Сначала Центробанк объявил о санации «Открытия», сообщение появилось в августе текущего года, о мерах финансового оздоровления «Бинбанк» ЦБ выступил в сентябре.