/ Кованый клубочек и богатырь поселились в южноуральском волшебном лесу

Новый объект появился в рамках проекта «Сказочная карта России».

Первый на Южном Урале объект вошел в «Сказочную карту России». Проект объединяет в себе мифических героев из легенд и поверий. Богатырь Семигор и волшебный клубочек, ведущий героев в путь, появились под Копейском. Их еще не представили публике: праздничное мероприятие состоится в эти выходные.

Главным героем праздника станет царь Семигор — хранитель уральской природы, настоящий богатырь. Былинный персонаж стал украшением сказочной карты России, а Челябинская область стала 27-ым по счету регионом, который там появится. — рассказала сайту «Первый областной» автор уральского сказочного проекта Оксана Стельмах.

Новые объекты презентуют 8 июля на фестивале «Изумрудный город», традиционно приуроченном ко Дню семьи, любви и верности. Там будет установлена уральская «сказочная верста». Организаторы подготовили насыщенную программу, которая придется по душе взрослым и детям. К Чемпионату мира здесь устроят свой матч, а также традиционные спортивные соревнования — «Забег малышей». Самая зрелищная часть праздника — сказочное дефиле.

Мероприятие состоится в физкультурно-спортивном клубе «Горка».