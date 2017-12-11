/ Современную сказку о «гречневой» подушке представят в Молодежном театре

Зрителям сделали подарок к Новому году.

В конце декабря все театралы получат необычный подарок от Молодежного театра. В последнюю пятницу уходящего года состоится читка пьесы «Душа подушки». Актеры расскажут добрую историю о перьевых подушках, которые не просто являются предметом для сна. На самом деле все они живые, со своим характером, дарят детям разные сны. И очень удивляются, когда среди них появляется подушка с гречкой внутри, так отличающаяся от остальных.

Пьеса «Душа подушки» мне очень дорога, так как это единственный мой текст, который предназначен для семейной аудитории. Я хотел написать историю, которая будет понятна и детям, и взрослым. Это пьеса о дружбе, взаимопонимании и радости быть самим собой. Надеюсь, читка доставит вам всем удовольствие. — рассказал автор пьесы, драматург Олжас Жанайдаров.

Чтобы передать уют, которым наполнена пьеса, не используя декорации, Молодежный театр решил собрать зрителей в фойе. Его по-новогоднему украсят. После читки состоится общение зрителей с актерами.



Молодежный театр ждет всех 29 декабря в 18:00. Вход на читку свободный, однако гостей просят заблаговременно зарегистрироваться ЗДЕСЬ.

