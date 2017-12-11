Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
59.28 -0.01 69.64 -0.29
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Современную сказку о «гречневой» подушке представят в Молодежном театре

Современную сказку о «гречневой» подушке представят в Молодежном театре

Зрителям сделали подарок к Новому году.
сегодня в 11:34
  |  Культура

В конце декабря все театралы получат необычный подарок от Молодежного театра. В последнюю пятницу уходящего года состоится читка пьесы «Душа подушки». Актеры расскажут добрую историю о перьевых подушках, которые не просто являются предметом для сна. На самом деле все они живые, со своим характером, дарят детям разные сны. И очень удивляются, когда среди них появляется подушка с гречкой внутри, так отличающаяся от остальных.

Пьеса «Душа подушки» мне очень дорога, так как это единственный мой текст, который предназначен для семейной аудитории. Я хотел написать историю, которая будет понятна и детям, и взрослым. Это пьеса о дружбе, взаимопонимании и радости быть самим собой. Надеюсь, читка доставит вам всем удовольствие. — рассказал автор пьесы, драматург Олжас Жанайдаров.

Чтобы передать уют, которым наполнена пьеса, не используя декорации, Молодежный театр решил собрать зрителей в фойе. Его по-новогоднему украсят. После читки состоится общение зрителей с актерами.

Молодежный театр ждет всех 29 декабря в 18:00. Вход на читку свободный, однако гостей просят заблаговременно зарегистрироваться ЗДЕСЬ.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Автомобилисты попали в 9-балльные пробки на заснеженных дорогах Челябинска
сегодня в 18:08
Автомобилисты попали в 9-балльные пробки на заснеженных дорогах Челябинска
Общество
«Поддержим Челябинск вместе!» Хэштег в поддержку столицы Тотального диктанта запустили на Южном Урале
сегодня в 16:40
«Поддержим Челябинск вместе!» Хэштег в поддержку столицы Тотального диктанта запустили на Южном Урале
Общество
Журналист ОТВ спросит у Владимира Путина о столице саммитов ШОС и БРИКС
сегодня в 16:31
Журналист ОТВ спросит у Владимира Путина о столице саммитов ШОС и БРИКС
Общество
«Это совершенно новая мера соцподержки». Южный Урал готовится к реализации программы для молодых семей
сегодня в 16:22
«Это совершенно новая мера соцподержки». Южный Урал готовится к реализации программы для молодых семей
Общество
Автобусы, заправка и ремонтная станция «Челябавтотранса» стали собственностью администрации
сегодня в 16:14
Автобусы, заправка и ремонтная станция «Челябавтотранса» стали собственностью администрации
Политика
Губернатор заявил о поддержке баллотирования Владимира Путина со стороны южноуральцев
сегодня в 16:09
Губернатор заявил о поддержке баллотирования Владимира Путина со стороны южноуральцев
Общество
Организатор «кислотного покушения» извинился перед своей жертвой
сегодня в 15:36
Организатор «кислотного покушения» извинился перед своей жертвой
Происшествия
Маленький пассажир «Ниссана» пострадал в аварии «паровозиком» в Миассе
сегодня в 15:25
Маленький пассажир «Ниссана» пострадал в аварии «паровозиком» в Миассе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна