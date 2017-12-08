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Сказку от челябинских композиторов сыграют на сцене филармонии

Концерт для детей исполнят лауреаты международных и всероссийских конкурсов.
сегодня в 18:21
  |  Общество

Концерт для детей исполнит челябинский оркестр в следующее воскресенье. На сцене филармонии оживут сказочные герои. Принцессы, драконы, веселая лягушка, стрекоза, ветер и целый мышиный хоровод, волшебные светлячки под музыку челябинских композиторов расскажут свою историю маленькому зрителю.

В концерте принимают участие лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей: вокально-хоровые студии «Радуга» и «Искорки», «Крещендо», Женский хор ЮУрГИИ имени П. И. Чайковского, вокальный ансамбль «EVERSONG» и ансамбль флейтистов, солисты — учащиеся детских школ искусств. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинской филармонии.

Концерт «Челябинские композиторы детям» состоится 10 декабря в 12:00. Гостей ждут в концертном зале имени Прокофьева. Цена билетов варьируется от 100 до 150 рублей. Они доступны в Городских зрелищных кассах, кассе концертного зала и на сайте филармонии.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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