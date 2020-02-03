Клиника гуманного челябинского ветеринара совсем скоро откроет двери

Баграт Агажанов поделился успехами и рассказал о завершении ремонта.

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Прославленный челябинский ветеринар Баграт Агажанов считает дни до открытия, ведь хвостатые пациенты уже сейчас хотят попасть на прием к доктору.

«Планировали открыться еще в начале месяца, но возникли проблемы с поставкой рентген-аппарата, да и ремонт не успели закончить», — говорит ветеринар.

В клинике «Добрый хвост» будет отдельная приемная; УЗИ-кабинет; большая процедурная комната, которая вместит в себя сразу 4 животных; рентген-кабинет; на 2 этаже оборудуют 3 операционных блока; стационар на 10 животных и отдельный блок для крупной собаки от 60 килограммов.

В штате ветклиники есть место для 4-х врачей и 8-ми ассистентов, кстати, он еще не до конца укомплектован.

Баграт Агажанов планирует, что клиника сможет оказывать помощь одновременно до 30 животным в сутки.