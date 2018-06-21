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/ Больше 2 тысяч детей подверглось нападению клещей на Южном Урале

Больше 2 тысяч детей подверглось нападению клещей на Южном Урале

Всего за помощью обратилось 7,9 тысяч человек.
сегодня в 08:50
  |  Общество

С приходом тепла клещи активизировались на Южном Урале. С жалобами на укусы за прошлую неделю обратилось 7885 человек, среди них 2051 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 63 человека. Такую информацию предоставили в региональном Управлении по данным на 15 июня.

По состоянию на 15 июня привито против клещевого энцефалита 142 188 человек, в том числе 103 333 ребенка. По вопросам проведения прививок следует обращаться в медицинские организации по месту жительства. — сообщили сайту «Первый областной» специалисты «Роспотребнадзора».

Отметим, что за предыдущий отчетный период количество пострадавших от клещевой инфекции было ниже. К конце мая в больницы за помощью обратилось только 5,7 тысяч человек.

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