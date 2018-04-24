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/ Клавишник «золотого состава» ВИА «Ариэль» исполнит соло на юбилейном концерте

Клавишник «золотого состава» ВИА «Ариэль» исполнит соло на юбилейном концерте

Музыканты отпразднуют 50-летие коллектива в родном Челябинске.
сегодня в 13:05
  |  Общество

Уже сегодня ВИА «Ариэль» отпразднует 50-летие своего существования юбилейным концертом. На сцену выйдет «золотой состав» коллектива, и даже Валерий Ярушин, сейчас руководящий московским составом группы. Для зрителей припасено множество сюрпризов, некоторые музыканты «Ариэль» решили раскрыть сейчас. Например, «Песенку в старинном стиле» исполнит Сергей Шариков, раньше сидевший за клавишами.

Сергей Шариков написал слова и музыку к «Песенке в старинном стиле», поэтому именно он исполнит ее соло. — поделился с сайтом «Первый областной» руководитель челябинского состава ВИА «Ариэль» Ростислав Гепп.

Напомним, юбилейный концерт ВИА «Ариэль» состоится 24 апреля в 19:00 в Театре драмы имени Наума Орлова. Прямой эфир смотрите на »Онлайн ТВ».

Известно, что выступать музыканты будут в новых костюмах, которые отсылают фанатов к 1980-м годам.

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