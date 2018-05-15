/ Оренбуржское бардовское трио покорило Олега Митяева через Интернет

Коллектив пригласили на 42-й Ильменский фестиваль.

Через месяц в окрестностях Миасса состоится Ильменский фестиваль, давно ставший визитной карточкой Южного Урала. В 42 раз барды выберутся на природу, чтобы представить авторскую песню. Фестиваль шагает в ногу со временем: в этом году снова был объявлен Интернет-конкурс для желающих участвовать в творческой программе мероприятия. Он продолжался несколько месяцев. В итоге лауреатами конкурса стали оренбургские исполнительницы, составляющие трио «Элегия». Их пригласили к участию в мероприятиях на главной сцене. Именно там проходят концерты «Vivat, Ильмены», «Ильменский звездопад» и «Концерт лауреатов Ильменского фестиваля».

Также, по условиям, лучшие авторы и исполнители виртуального конкурса автоматически проходят во II тур конкурса авторской песни Ильменкого фестиваля с возможностью выступления на Главной сцене в субботу, 16 июня. Лучшими участниками стали: Ирина Белякова (Нижний Новгород, Полина Старухина (Тула), Светлана Спесивцева (Озерск, Челябинская область), Валентина Буталова (Щекино, Тульская область), Артур Багинский (Новосибирск), Сергей Беляков (Нижний Новгород), дуэт Анны Захаровой и Валентины Головиной (Оренбург), ансамбль «Пастораль» (Оренбург). — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Фонда Олега Митяева.

Ильменский фестиваль состоится на территории ГЛЦ «Солнечная долина» с 15 по 17 июня. Уже получено 118 заявок, в том числе от бардов из Казахстана, Белоруссии, Украины, Латвии и Германии.