Челябинцы жалуются на отсутствие одноразовых медицинских масок в аптеках

Жители города скупают их, чтобы защититься от заражения вирусами.

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В Челябинске жители встревожены отсутствием одноразовых медицинских масок. Сразу в нескольких районах города покупатели не смогли найти данное средство защиты, поскольку в аптеках их просто не оказалось.

«Я решила перед работой купить упаковку масок, потому что у нас большой кабинет, много людей, кто-то уже болеет. Но оказалось, что в нескольких близлежащих аптеках их уже нет», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» челябинка Екатерина Васильева.

Корреспонденты медиахолдинга ОТВ отправились в ближайшую аптеку, расположенную в центре города, чтобы проверить ситуацию. Приобрести маским им так и не удалось.

«Маски закончились, все разобрали. На них налетели. Вчера привезли, и все сразу же раскупили», — отмечает фармацевт.

Ситуацию по наличию в Челябинске одноразовых медицинских масок прокомментировал первый заместитель генерального директора «Областного аптечного склада» Валерий Яковенко.

«Как раз сейчас я смотрел отчет для правительства, там будет проходить штаб по гриппу. Сейчас на складе у нас есть 658 тысяч масок. Это не очень много, если вдруг начнется эпидемия, они разойдутся, но помимо этого количества, маски хранятся и в точках продажи. Также есть и другие поставщики, поэтому масок должно хватить всем», — подчеркнул Валерий Яковенко.

Отметим, что по предписаниям главного санитарного врача по Челябинской области в медицинских и образовательных учреждениях региона введен масочный режим.