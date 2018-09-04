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Традиционный «Парад Моды на Кировке» покажут в прямом эфире 1obl.tv

Мероприятие состоится накануне Дня города.
сегодня в 07:23
  |  Культура

Традиционный «Парад моды» пройдёт на Кировке в канун дня города. Жители Челябинска увидят одно из самых стильных событий с участием главных моделей и артистов города. Организаторы обещают показ коллекций известных российских дизайнеров.

Планируются выступления местных артистов.

У нас будет впервые музыкальный проект, называется «VMESTE». Живой вокал, клавиши, электронная музыка. Это будет до начала показа. Каждый показ будет оформлен спецэффектами. Будут привлечены артисты филармонии, лучшие коллективы, победители «Весны студенческой». — рассказала сайту «Первый областной» организаторы фестиваля, имидж-клуб «Светлана».

Парад моды является традиционным и проходит с 2006 года. Показ начнётся в 19:30. Телеканал ОТВ является генеральным информационным партнёром события. Прямую трансляцию вы сможете посмотреть на сайте 1obl.tv.

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