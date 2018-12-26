/ Предновогоднее чудо: магнитогорским бездомным вручили паспорта

С начала 2018 года полиция зарегистрировала 460 граждан.

Полиция Магнитогорска вручила паспорта лицам без определенного места жительства. Сотрудники отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Магнитогорску посетили комплекс социальной адаптации граждан для вручения паспортов.

Как отметила Заместитель начальника отдела по вопросам миграции Отдела полиции «Ленинский», майор полиции Ольга Сильченко, при доставлении лиц данной категории сотрудники полиции устанавливают личность и оказывают содействие в регистрации в Комплексе социальной адаптации.

Документ, удостоверяющий личность, необходим каждому гражданину. Сегодня мы выдали паспорта после утери, порчи и по достижении 45-летнего возраста. Теперь, имея паспорт, кто-то сможет оформить пенсию, трудоустроиться и изменить свой образ жизни. — цитирует Ольгу Сильченко пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, с начала 2018 года сотрудники полиции зарегистрировали по месту пребывания 460 граждан и выдали 31 паспорт гражданина России. Подобные мероприятия позволяют ресоциализировать данную категорию граждан.