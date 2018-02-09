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/ Бомж-разбойник забрал деньги из офиса микрозаймов в Советском районе

Бомж-разбойник забрал деньги из офиса микрозаймов в Советском районе

Мужчину подозревают в других преступлениях на территории Челябинска.
сегодня в 11:00
  |  Происшествия

Офис микрозаймов в Советском районе не смог обслужить клиентов 6 февраля. Имеющиеся наличные деньги у сотрудницы организации забрал мужчина. Он пришел в офис вечером, вынул нож и с угрозами отнял 8 тысяч рублей. Затем мужчина скрылся, выбросил нож и потратил деньги, однако полиции удалось его вычислить. Предполагаемым преступником оказался 42-летний миассец без определенного места жительства и с судимостью в прошлом по статье «Убийство».

По данному факту в отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 «Разбой» УК РФ. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Полицейские проверяют его причастность к совершению иных противоправных деяний. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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