Разработаны рекомендации по работе кинотеатров в период пандемии

Появились правила по рассадке зрителей и продаже билетов.

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Роспотребнадзор совместно с Минкультом разработали рекомендации, при соблюдении которых возможна работа кинотеатров в России. При этом решение о возобновлении деятельности конкретного общественного места будет приниматься индивидуально властями каждого региона.

В соответствии с документом, зрителям в кинотеатрах рекомендуется носить маски, а также сидеть в залах на дистанции не менее метра. Это правило не распространяется на членов одной семьи — они могут смотреть новинки вместе. При этом, если кто-то из посетителей чувствует себя нехорошо, им советуют воздержаться от похода на сеанс.

Более строгие рекомендации будут действовать для сотрудников. Ежедневно им необходимо несколько раз измерять температуру и соблюдать ряд других требований.

«Ограничить контакты между сотрудниками кинотеатров разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, бармены, технический персонал, сотрудники офиса и т. д.) не связанных общими задачами и производственными процессами. Ограничить доступ в служебные помещения кинотеатра посторонних лиц. Запретить прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществлять в пунктах общественного питания или специально выделенной комнате», — говорится в тексте документа.

Добавим, что сеансы будут начинаться с разницей не менее 15 минут для небольших кинотеатров и не менее 10 минут — с общим числом кинозалов более семи. Обязательны дезинфекция залов, использование перчаток, масок и санитайзеров.

С остальными рекомендациями можно ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора.