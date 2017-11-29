/ Первый фильм в сопровождении живой музыки покажут в Челябинске

﻿Авторы проекта называют действие «киноконцертом».

С уникальным кинопроектом зовут познакомиться челябинцев. Любителям неординарного кино покажут картину «INOUT». Формат для зрителей абсолютно новый. Создатели называют его киноконцертом: пока на экран будут транслировать фильм, его режиссер обеспечит аккомпанемент на классической гитаре.

Здесь жанр сразу теряется в каких-то представлениях, поскольку мюзиклом это не назвать, музыкальным клипом это не назвать. Это новый формат, который будет интересен публике. — прокомментировал сайу «Первый областной» режиссер киноконцерта Альфред Генгер.



Альфред Генгер исполнит 12 композиций, по одной на каждую комнату, в которой происходит действие фильма.



Стать участником необычного киноконцерта можно 2 и 3 декабря. Премьерный показ состоится в галерее «Венеция» (улица Цвиллинга, 81). Билеты в продаже в салоне «Elite Tattoo» (улица Цвиллинга,15), заведениях CAFE BROTHERS (улица Кирова, 110) и «Теплый кот» (улица Энтузиастов, 7).

Отметим, что снимали фильм на камеру голливудского формата, чтобы качество картинки было максимально приближено к картинам, выходящим в широкий прокат.