/ The Prodigy даст концерт в Челябинске в 2018 году

Билет в фан-зону стоит 3500 рублей.

Весной 2018 года легендарная группа The Prodigy отправится в тур по России, который начнет с Челябинска. В столице Южного Урала музыканты выступят уже 9 марта в «Юности».

В Россию музыканты обещают привезти как совсем свежие треки, так и бронебойные нетленки Voodoo People, Smack My Bitch Up и Firestarter. Они не раз признавались в любви к нашей публике, хорошо сохранившей стиль бескомпромиссного слэма девяностых, и готовят для этого тура специальное шоу, полное огня, звука и старого доброго британского угара. — обещают организаторы тура.

В рамках тура The Prodigy дадут концерты также в Казани, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По данным официального сайта тура, билеты в фан-зону «Юности» обойдутся гостям в 3500 рублей.