/ Рок-музыкант из Челябинска представит свое творчество столичным продюсерам

Участник местной альтернативной группы надеется попасть в «Песни».

Челябинский музыкант будет покорять столичную сцену на новому шоу «Песни» на ТНТ. Андрей Волосников, известный на Южном Урале как фронтмэн альтернативной группы «Never-Opened-Doors», отправится на отборочный тур шоу. Как сообщают участники музыкального коллектива, своему вкусу певец не изменит, и исполнит рок-композицию.



Удалось ли «неформатному» фронтмэну альтернативной группы перевернуть восприятие музыкальных жанров у жюри вы узнаете совсем скоро. А пока мы ждём вашей поддержки и уверены, что для Андрея она очень важна! — сообщает музыкальный коллектив.

Услышать выступление Андрея Волосникова можно 18 февраля в 21:00 на телеканале ТНТ. Судить музыканта будут известные продюсеры — Тимати и Максим Фадеев.