Мину времен Второй мировой нашли в Челябинске

Ее обнаружили местные рыбаки в реке Миасс.

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16 июня в Челябинске, в реке Миасс, недалеко от ТРК «Родник», местные рыбаки выловили из реки отнюдь не рыбу. На крючок мужчинам попался минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Испугавшись, что опасная находка может сдетонировать, рыбаки вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

Для обследования мины тут же выехали инженеры-саперы ОМОН территориального Управления Росгвардии. Используя спецоборудование, они спустились к воде.

«Найденным предметом является 105-мм минометный снаряд осколочно-фугасного типа немецкого производства, примерно 1942 года выпуска», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Отмечается, что опасности для окружающих находка не предоставляла — боеприпас был без взрывателя и взрывчатых веществ внутри. Теперь, скорее всего, его уничтожат.

Напомним, если вы обнаружили подобную находку, нельзя трогать ее руками. Важно немедленно дистанцироваться на безопасное расстояние, постараться оградить боевой снаряд от прохожих и сообщить о боеприпасе по номеру 112.