/ Челябинская область получила грант на постинтернатное сопровождение детей-сирот

На реализацию проекта выделено 48 миллионов рублей.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и министерство социальных отношений заключили соглашение о выделении денежных средств на выполнение комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Денежные средства получены в виде гранта.

С фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, министерство социальных отношений работает много лет. 2016−2018 годы, можно сказать, знаковые для системы социальной защиты населения Челябинской области. Мы выиграли гранты в конкурсах, проводимых фондом, и реализуем пять комплексов мер по поддержке семей с детьми. В регион привлечено 48 миллионов рублей средств федерального бюджета. Комплексы мер направлены на развитие практик социального сопровождения семей с детьми, и поддержку родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с расстройством аутистического спектра и детей в возрасте от 0 до 3 лет, межведомственной консолидации организационных усилий для создания комплекса условий лечения, развития, обучения, социализации и полноценной жизни детей-инвалидов. Новый комплекс мер поможет улучшить работу по постинтернатному сопровождению выпускников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. — пояснила министр социальных отношений Татьяна Никитина.

Отметим, за два года в рамках нового комплекса мер на Южном Урале планируют создать две тренинговые квартиры для сопровождения проживания воспитанников в предвыпускном периоде. Также в рамках комплекса мер руководители и специалисты организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, повысят профкомпетенцию на базе профессиональных стажировочных площадок.