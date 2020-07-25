Пенсионерка более 20 лет хранит икону, вынесенную из разрушенного храма Мордвиновки

Местные жители спасали святыни и передавали из поколения в поколение.

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В домашнем иконостасе Лидии Михайленко из села Мордвиновка одна из икон особенна дорога. На ней изображен лик Божией матери, хранится она в доме ни одно десятилетие. Святыня досталась пенсионерке от мамы, которая вынесла икону из разрушенного большевиками храма Архангела Михаила.

«Из поколения в поколение она передавалась. И она из церкви. Многие брали иконы из церкви, когда церковь разорили», — рассказала жительница села Мордвиновка Лидия Михайленко.

Матери пожилой женщины не стало 22 года назад, и все это время Лидия Михайленко бережет икону, мечтая когда-нибудь принести ее в уже восстановленный храм.

Об истории храма, ходе его ремонта, а также о планах местной администрации на новое место притяжения южноуральцев смотрите в выпусках «Итоги. Время новостей» с Анастасией Плотниковой в субботу и воскресенье в 21.30 на ОТВ.