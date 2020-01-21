Исправляться отправили ветеринара из Уйского района, который выдавал «липовые» свидетельства

Мужчина подвергал опасности жизни и здоровье покупателей мяса.

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Суд вынес решение в отношении врача уйской ветеринарной станции, которого обвиняли в служебном подлоге. Пользуясь своим должностным положением, мужчина с июня по сентябрь 2018 года зарабатывал «мимо кассы» на ветеринарных справках, выдавая их фермерам беж положенной проверки скота. Фактически животных перед убоем врачи не осматривали, как и место, где это происходило.

«Обвиняемый достоверно осознавал, что ветеринарно-сопроводительные документы удостоверяют факт проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса в полном объеме и дают право на реализацию данного мяса населению, влекут юридические последствия в виде приобретения данного продукта потребителями», — добавили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Тем не менее, хозяева скота фермеры ветеринару платили по прайсу ветклиники, которые пошли на премию врачу.

Суд вынес решение в отношении алчного Айболита: полгода ему придется отдать исправительным работам, а 10% его заработка будет удерживаться в пользу государства.