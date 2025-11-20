Сегодня, 20 ноября, на погоду на севере Челябинской области будет влиять холодный атмосферный фронт: температура там снизится до −1°C. До юга региона он не доберется, благодаря чему там сохранится тепло до +8°C. Почти на всей территории ожидаются небольшие осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске столбики термометров покажут +2...+4°C. Облачно с прояснениями, вероятны слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер преимущественно западный, около 3 метров в секунду.
В Магнитогорске день выдастся пасмурным. Температура поднимется до +3°C.
В Миассе ожидается около 0°C. Дождь со снегом возможен лишь утром. Ветер западного направления, слабый.
В Златоусте — до −1°C и облачно с прояснениями.
В Бакале еще холоднее — до −3°C. Ветер слабый. Без дождей.
В Бредах, напротив, синоптики обещают небольшой дождь и 7°C тепла. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
В Троицке и Южноуральске градусники покажут около +2°C. Пасмурно.
В целом в регионе будет от −1 до +4°C, в южных районах воздух прогреется до +8°C. Облачно с прояснениями, на севере локально пройдут небольшие дожди и мокрый снег. На юге осадки ожидаются интенсивными. В отдельных районах прогнозируют снег и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду.