«Трактор» проведёт выездной матч с «Автомобилистом»

Поклонники «чёрно-белых» смогут посмотреть прямую трансляцию на ОТВ.

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Сегодня, 11 октября, челябинский хоккейный клуб «Трактор» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эту игру челябинские хоккеисты проведут на выезде.

Ранее «чёрно-белые» обыграли «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:2 на своей площадке. Первая шайба была забита уже в первом периоде, ещё две — во втором. В начале третьего периода «Трактор» забил четвёртый гол, таким образом обеспечив себе победу. Отметим, она стала для «чёрно-белых» третьей подряд.

Смогут ли хоккеисты «Трактора» выиграть ещё один матч, не прерывая цепочку побед? Посмотреть игру и узнать результат можно сегодня, подключившись к трансляции на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. Начало в 17:00 по челябинскому времени.