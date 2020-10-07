Вторая встреча «Трактора» против «Куньлуня» в сезоне. Текстовая трансляция

Челябинцы могут продлить победную серию до трёх матчей.

1:0



ПЕРВЫЙ ПЕРИОД.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

5 мин — Хороший пас ЛУкаш Седлак вырезал на Тоомаша Гику, но последний промахнулся с близкой дистанции. «Куньлунь» ответил неприятным выпадом Уэрека — Вилл отражает.

4 мин — Попытка позиционной атаки практически сразу после гола, однако хорошо действует защита гостей.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Авцин, команда «Трактор».

3 мин — Быстрая контратака челябинцев. Александр Авцин выходит из зоны, быстро пересекает среднюю, на замахе обыгрывает защитника гостей и забивает гол!

2 мин — Итан Уэрек заряжал со входа в зону — выше ворот летит шайба.

1 мин — Стартовое вбрасывание встречи выиграли игроки «Трактора». Игра началась!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды появляются на льду. Матч начнётся после гимнов России и Китая.

Составы команд на игру.









Привет, любители хоккея! «Трактор» на один матч вернулся в Челябинск. Сегодня, 7 октября, «чёрно-белые» выйдут на лёд против «Куньлуня». Команды уже играли в этом сезоне, напомним, та игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «Трактора».

Добавим, что сегодня челябинцы сыграют в особенной форме. Фамилии игроков, их номера и логотип «Трактора» будут нанесены #Доброшрифтом, а на рукавах джерси появятся рисунки юных болельщиков «чёрно-белых». Акция направлена на поддержку реабилитации детей с ДЦП и помощи их семьям.

Матч «Трактора» против «Куньлуня» состоится сегодня, 7 октября, в 19:00 по челябинскому времени.