На арене «Трактор» начали заливать лед к Кубку Губернатора

Арена готовится принять традиционный предсезонный турнир.

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени В.К. Белоусова проходит трудоемкий и продолжительный процесс подготовки льда к предсезонному турниру и к старту регулярному чемпионату КХЛ. Были обновлены разметка и реклама на хоккейной площадке.

Процесс заливки льда длится около недели. Первые два дня занимает подготовка оборудования и бетона к заливке льда, далее два дня отводится на нанесение разметки и рекламы партнеров. Затем все поле опрыскивается вручную, чтобы сделать тонкий слой льда. После чего, из шлангов, опять же, вручную, будет залито примерно 2-2,5 сантиметра льда. И уже в конце механически будут срезаны неровности, и начнет заливаться последний слой из ледозаливочной машины.

Отметим, что у хоккейной площадки толщина льда должна быть около 4-4,5 сантиметров, а на это уходит примерно 70 кубических метров воды.

Температура льда регулируется. На хоккейных тренировках лед более мягкий: -5 градусов. Во время проведения игр температура опускается до -7 градусов, чтобы сделать лед жестче. Для примера, для фигурного катания, этап Гран-при которого пройдет с 12 по 14 сентября в Челябинске, температура льда должна быть не ниже -3 градусов по Цельсию, чтобы лед был «мягким».

Напомним, что с 10 по 13 августа пройдет предсезонный турнир Кубок Губернатора Челябинской области среди команд КХЛ «Трактор», «Металлург», «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар». В рамках турнира среди болельщиков будет разыграна квартира в новостройке микрорайона «Академ Riverside» от ООО «Трест Магнитострой».