«Трактор» продолжает предсезонную подготовку в Словении

Игроки команды поделились впечатлениями от сборов.

Работа со штангами и гантелями в тренажерном зале, отработка игровых схем на льду: челябинский «Трактор» продолжает предсезонную подготовку в словенском Мариборе. Игроки отмечают, сейчас им приходится сложно. Но они готовы терпеть, чтобы хорошо провести сезон.

Андрей Попов поделился эмоциями от возвращения в родную команду и от предсезонных сборов.

«Тренировки тяжелые, но мы уже привыкли, ведь это происходит каждый год. Все хорошо, только хочется уже начать играть. Мы тренируемся для того, чтобы доставить удовольствие болельщикам своей игрой. У меня много положительных эмоций от возвращения, рад быть с командой», – отметил Попов.

Также о своих эмоциях рассказал воспитанник челябинского хоккея, защитник «Трактора» Илья Карпухин.

«Это мои четвертые сборы с первой командой системы, так что знал, чего ожидать. Работа тяжелая, но с улыбкой дается легче. Осталось немного перетерпеть до поездки домой, где будем готовиться к Кубку Губернатора», – поделился Карпухин.

Вдобавок, Илья рассказал, что с каждой тренировкой улучшается взаимопонимание с партнерами и тренерами. Отмечается, можно подойти к любому тренеру и узнать ответ на интересующий вопрос. Они всегда подскажут, над чем надо поработать, и на что обратить внимание.

Напомним, что предсезонный сбор в Словении продлится до 4 августа. После чего команда продолжит сборы в Челябинске, где 9 августа пройдет фестиваль «Traktor Open», куда может прийти любой желающий, а уже с 10 августа начнется розыгрыш Кубка Губернатора Челябинской области.