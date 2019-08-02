На фестиваль «Traktor Open» подготовили большое количество развлечений

Праздник пройдет 9 августа на площадке перед ЛА «Трактор».

Новый хоккейный сезон на подходе и организаторы фестиваля-открытия «Traktor Open», до которого остается всего одна неделя, подготовили для своих гостей насыщенную программу. Болельщиков будут ждать свыше 30 видов отдыха и развлечений от 25 партнеров.

Одной из главных на фестивале станет клубная зона, где будет представлена новая коллекция атрибутики ХК «Трактор» и необычное хоккейное меню фирменной кофейни «CoffeeT». Также начнется старт продаж абонементов на регулярный чемпионат сезона-2019/20 с приятным сюрпризом от клуба. А клубный музей совместно с игровым проектом «Мозгобойня» проведут турнир по масштабной и умной игре.

А самой большой станет семейная зона. Многочисленные квест-игры, научные лаборатории с креативными экспериментами и мастер-классами. Вместе с тем, в семейно зоне взрослым точно не будет скучно. Совместно с игроками «Трактора» они смогут поучаствовать в создании нового парфюма для хоккеистов.

Зона фуд-корта будет радовать разнообразием пиццы, бургеров, мясных блюд, а также овощных фрешей, лимонада и кваса. И впервые в истории Континентальной хоккейной лиги будет представлен эксклюзивный хоккейный бургер.

Будет представлена хона развлечений, где можно будет сделать Будет представлена хона развлечений, где можно будет сделать 3D фото, а также опробовать себя на экстремальном аттракционе.

В спортивной зоне бойцы смешанных боевых искусств продемонстрируют свое мастерство на ринге, а также выступят спарринг-партнерами любому болельщику «черно-белых». Еще в этой зоне состоится турнир на кросс-фит тренажерах, а с помощью силометра определят самого сильного фаната.

Опробованная на прошлом фестивале автозона будет работать и в этом году. Будет доступен тест-драйв нового автомобиля, а еще получится сделать самые сногсшибательные фотографии рядом с роскошными мотоциклами.

Отметим, что абсолютно каждый, кто придет, найдет себе занятие. Организаторы фестиваля «Traktor Open» позаботились обо всех болельщиках.

И напомним, что фестиваль стартует в 17:00. Весь состав ХК «Трактор» будет находиться во всех, без исключения, развлекательных зонах, чтобы работать и общаться со своими болельщиками.

Ведущими фестиваля «Traktor Open» станут известная спортивная журналистка Дарья Миронова, а также актеры самого хоккейного сериала «Молодежка» – Иван Жвакин, Владислав Канопка и Игорь Огурцов. Также на сцене фестиваля гостей порадует культовая группа «Кар-Мэн», которая доставит удовольствие своими зажигательными песнями.

А уже со следующего дня, 10 августа, «Трактор» начнет борьбу за Кубок Губернатора Челябинской области. Именно на этом турнире среди болельщиков будет разыгран замечательный приз – квартира в новостройке микрорайона «Академ Riverside». Розыгрыш состоится 13 августа, во время игры между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».