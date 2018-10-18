/ Погибший в Керчи челябинец хотел вернуться на Южный Урал после учебы

Молодого человека похоронят на родине.

Друг челябинца Егора Перепелкина, погибшего во время взрыва в Керченском колледже, рассказал о товарище. Егор переехал на юг России с родителями около пяти лет назад: отцу предложили работу. Сначала семья поселилась на несколько месяцев в Сочи, потом переехала в Крым. Егор в это время учился в школе. Закончив девять классов, парень поступил в колледж, но тот закрыли из-за отсутствия аккредитации. Егор Перепелкин сменил учебное заведение. Именно так он оказался в Политехническом колледже. В злополучный день 17 октября Егор, как и все, пришел на занятия, но домой уже не вернулся.

Егор в этом году заканчивал колледж. Учился, вроде бы, на экономиста. Мы дружили со 2 класса, общались даже после его переезда в Крым. Но Егору там не нравилось. Он хотел закончить учебу, а после армии вернуться в Челябинск, а я — устроить его на работу. Егор был хорошим другом, верным, никому не делал плохого. Мы виделись в последний раз в августе, он приезжал сюда. — рассказал сайту «Первый областной» друг погибшего Виталий Граков.

Как сообщает сайт Telefakt.ru, Егора Перепелкина похоронят на родине. Тело парня переправят в Челябинск в ближайшее время.

Пока дата похорон не известна. В последний раз с Егором мы общались вчера утром, он пожелал мне удачного дня. Сказал, что не хочет идти на учебу, но «надо». — сообщил корреспонденту Telefakt.ru лучший друг погибшего Денис.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Взрывное устройство заложил студент того же колледжа, перед этим он расстрелял нескольких однокашников. Сообщается, что затем злоумышленник застрелился в том же колледже.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Больше 30 человек пострадали, 21 числится среди погибших. В Крыму объявлен 3-дневный траур. В память о погибших челябинцы несут к памятнику «Орленок» цветы.