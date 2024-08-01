Каждый пятый пенсионер в Челябинской области получит прибавку к пенсии с 1 августа

Перерасчет затронет тех, кто продолжал работать в 2023 году

Пенсионеры и инвалиды, которые продолжали работать в 2023 году, с 1 августа будут получать повышенный размер пенсии. Как пройдет индексация, ИА «Первое областное» рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов.

— Владимир Николаевич, кого коснется перерасчет?

— Всех жителей региона, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности и работали в 2023 году. Это ежегодный перерасчет, который носит исключительно индивидуальный характер и зависит от размера официальной заработной платы пенсионера в прошлом году, от суммы начисленных работодателем страховых взносов за этот период, а также от величины начисленных индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Отмечу, что у некоторых получателей пенсии по потере кормильца с 1 августа также может быть увеличена выплата. Это происходит, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, которые ранее не учтены при назначении.

— Насколько подросли пенсии?

— Чем выше была зарплата у человека в 2023 году, тем больше прибавка, но она не может превышать стоимости трех пенсионных коэффициентов. В этом году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 133 рубля 5 копеек, следовательно, максимальное увеличение пенсии составит 399,15 рубля.

— Нужно ли гражданам обращаться в Соцфонд и писать заявление на перерасчет?

— Нет, перерасчет страховых пенсий произведен автоматически. Никуда обращаться специально не нужно. Прибавка к пенсии будет выплачиваться начиная с августа.

— Сколько пенсионеров получили прибавку в Челябинской области?

— В Челябинской области перерасчет коснулся 208,5 тысячи человек. Это почти 20% от общего числа пенсионеров. То есть прибавку получит практически каждый пятый пенсионер.

— В этом месяце также прибавку получили те жители региона, которым назначена накопительная пенсия: кому положена прибавка и от чего она зависит?

— Накопительную пенсию могут оформить получатели досрочной страховой пенсии по старости с момента их выхода на пенсию. Для всех остальных граждан накопительная пенсия оформляется ранее общеустановленного пенсионного возраста. Женщины могут обратиться за ее назначением в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

Предусмотрены несколько способов получения средств пенсионных накоплений: в виде единовременной или срочной выплаты, а также бессрочно в виде накопительной пенсии. Для каждого человека этот способ рассчитывается индивидуально и зависит в том числе от общей суммы накоплений, которая сформировалась за годы трудовой деятельности.

В августе увеличиваются все виды выплаты накопительной пенсии, которые были назначены гражданам в 2023 году. С чем это связано? На лицевые счета людей могут продолжать поступать средства пенсионных накоплений, которые не были учтены ранее. Кроме того, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, которые отвечают за управление накопительной пенсией граждан, подвели итоги инвестирования. В Челябинской области такое повышение коснулось 7019 человек.

Напомним, в начале июня президент Владимир Путин заявил о необходимости индексации пенсий работающих пенсионеров, а уже в конце месяца такое решение узаконили депутаты Госдумы.

Сейчас на Южном Урале продолжает работать каждый пятый пенсионер, средний размер пенсии составляет 22 тысячи рублей.

Какие еще законы и нововведения вступают в силу 1 августа, читайте в отдельном материале.