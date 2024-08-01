Как изменится жизнь южноуральцев в августе‑2024

Рассказываем, какие нововведения вступят в силу

В последнем летнем месяце работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, разговоры должников и кредиторов начнут записывать, а в правила назначения детского пособия внесут небольшие поправки. Подробнее об основных изменениях — в материале ИА «Первое областное».

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Сумма выплаты увеличится у тех, кто работал в прошлом году и за кого работодатель платил страховые взносы. Прибавка у всех будет разной, так как она зависит от суммы пенсии, взносов и периода работы. Подавать заявление не нужно.

Кредитные и иные организации, которые общаются с должниками, обяжут записывать все разговоры и хранить записи на протяжении трех лет. Перед началом разговора кредитор обязан предупредить должника о том, что разговор записывается. Кроме того, взыскатель обязан будет на протяжении трех лет хранить все переписки с должником и голосовые сообщения.

Цифровые рубли можно будет завещать. Как будет проходить эта процедура, установят правительство РФ с Банком России.

С 5 августа назначать детские пособия на ребенка в возрасте до 17 лет в некоторых случаях разрешат по месту временной прописки или фактического проживания заявителя. При этом будут проверять, где на самом деле живут ребенок и его родители. Как уточняют в Госдуме, это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом регионе, где величина прожиточного минимума меньше.

В Челябинской области увеличили размер единовременной выплаты тем, кто идет по контракту на СВО. С 1 августа она составит 705 тысяч рублей. Ранее размер выплаты составлял 305 тысяч рублей. Кроме того, ряд муниципалитетов дополнительно платят единоразово 100 тысяч рублей.

Увеличена до 400 тысяч рублей для контрактников и федеральная выплата.