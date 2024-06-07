Владимир Путин заявил о необходимости индексации пенсий работающих пенсионеров

Страховые пенсии перестали пересчитывать девять лет назад

Россия может вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. О необходимости такого решения в пятницу, 7 июня, заявил президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Мы должны принять это решение», — цитируют президента наши коллеги.

Путин поручил рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы.

Индексация таких пенсий запланирована на 1 февраля 2025 года и далее — каждый год.

Напомним, индексация страховых пенсий работающим пенсионерам не производится с 2016 года.

Также Владимир Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трех до десяти лет.

