Каждый пятый пенсионер в Челябинской области продолжает работать

Средняя пенсия составляет 22 тысячи рублей

В 2024 году 991 тысяча жителей Челябинской области получает пенсию от Соцфонда. И каждый пятый пенсионер продолжает работать. Такую статистику приводит сегодня, 16 июля, пресс-служба отделения Социального фонда России по Челябинской области.

Большинство пенсионеров получают страховую пенсию по старости. Средний размер этой выплаты на Южном Урале составляет 22 321 рубль.

«После назначения пенсии пенсионеры могут оформить свидетельство пенсионера, которое будет подтверждать приобретенный статус. С 2021 года этот документ представляет собой пластиковую ламинированную карточку, на которой есть фотография и данные получателя пенсии», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Свидетельство пенсионера является аналогом пенсионного удостоверения, которое дает право на определенные льготы и скидки при посещении кино, театров и музеев. Замена уже полученного до 2021 года удостоверения пенсионера не требуется. Оба вида документа — удостоверение и свидетельство — действительны и при необходимости могут использоваться гражданами.

Напомним, с 2025 года пенсия всех работающих пенсионеров будет проиндексирована.