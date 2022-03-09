Казахстанская авиакомпания приостановила часть рейсов в города России

Сейчас продолжают выполняться рейсы из Aлматы и Нур‑Султана в Москву и обратно

Казахстанская авиакомпания Air Astana по производственным причинам приостанавливает часть полетов в российские города. Об этом в среду, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в Москву и обратно», — говорится в сообщении.

Также авиакомпания заявляет, что прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов.

Напомним, с 8 марта «Аэрофлот» временно приостановил все международные рейсы. Авиакомпания S7 Airlines объявила о закрытии рейсов по ряду международных направлений до 30 апреля. Ранее об ограничениях заявили «Уральские авиалинии».