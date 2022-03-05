«Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Египет

В ближайшее время самолеты будут летать, но лишь для вывоза пассажиров из Египта

С 5 по 13 марта 2022 года рейсы «Уральских авиалиний» по египетскому направлению будут выполняться с односторонней загрузкой. То есть самолеты будут работать только на вывоз пассажиров из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Отмечается, что исключением станут рейсы для иностранных граждан, которые возвращаются в родную страну, но с 14 марта полетная программа в Египет будет совсем отменена как минимум до 20 мая этого года.

Напомним, накануне авиакомпания S7 Airlines отменила международные рейсы. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета.

Читайте также полный список направлений, закрытых для россиян, и советы для туристов.