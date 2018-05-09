/ Челябинские каякеры будут наблюдать за салютом с поверхности реки Миасс

Перед фейерверком пловцы проведут обзоруню экскурсию.

Новый вид на праздничный фейерверк откроется для челябинцев в этом году. Группа энтузиастов организовала специальный сплав на каяках по реке Миасс. Правда, предложение ограничено: принять участие смогут только около 8 человек. Они пройдут специальный инструктаж, проплывут по реке и смогут наблюдать за салютом с самой необычной точки.

Такого раньше не было, организуем это событие впервые. Мы выплываем заранее, собираемся в 20:00, делаем инструктаж, обучаем ребят плаванию и начинаем путешествие. Будет небольшая обзорная экскурсия города с воды, а через 1,5 часа — просмотр фейерверка с воды в безопасном месте. — рассказал сайту «Первый областной» энтузиаст-сплавщик Александр Приблагин.

Организаторы обещают обеспечить полную безопасность. Два человека в составе группы — опытные сплавщики. Все участники будут сплавляться в спасательных жилетах и теплой одежде. Обязательный атрибут — горячий чай.

Напомним, праздничный фейерверк состоится в Челябинске сегодня, 9 мая, в 22:00. Наблюдать за ним можно также в режиме онлайн на 1obl.tv.