Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.01 +0.3 75.04 +0.23
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинские каякеры будут наблюдать за салютом с поверхности реки Миасс

Челябинские каякеры будут наблюдать за салютом с поверхности реки Миасс

Перед фейерверком пловцы проведут обзоруню экскурсию.
сегодня в 14:54
  |  Общество

Новый вид на праздничный фейерверк откроется для челябинцев в этом году. Группа энтузиастов организовала специальный сплав на каяках по реке Миасс. Правда, предложение ограничено: принять участие смогут только около 8 человек. Они пройдут специальный инструктаж, проплывут по реке и смогут наблюдать за салютом с самой необычной точки.

Такого раньше не было, организуем это событие впервые. Мы выплываем заранее, собираемся в 20:00, делаем инструктаж, обучаем ребят плаванию и начинаем путешествие. Будет небольшая обзорная экскурсия города с воды, а через 1,5 часа — просмотр фейерверка с воды в безопасном месте. — рассказал сайту «Первый областной» энтузиаст-сплавщик Александр Приблагин.

Организаторы обещают обеспечить полную безопасность. Два человека в составе группы — опытные сплавщики. Все участники будут сплавляться в спасательных жилетах и теплой одежде. Обязательный атрибут — горячий чай.

Напомним, праздничный фейерверк состоится в Челябинске сегодня, 9 мая, в 22:00. Наблюдать за ним можно также в режиме онлайн на 1obl.tv.

Общество
Где в Челябинске посмотреть салют?
09.09.2017
Где в Челябинске посмотреть салют?
Происшествия
Пострадавшие от взрыва салютного залпа в толпе обратились в полицию
11.05.2017
Пострадавшие от взрыва салютного залпа в толпе обратились в полицию
Происшествия
Мэрия: если бы салют взорвался в толпе людей, все было бы хуже
10.05.2017
Мэрия: если бы салют взорвался в толпе людей, все было бы хуже
Общество
Взорвавшийся в толпе залп салюта мог выпустить один из зрителей
  
10.05.2017
Взорвавшийся в толпе залп салюта мог выпустить один из зрителей
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Более 25 человек тушили пожар в деревянной двухэтажке в Троицке
сегодня в 16:14
Более 25 человек тушили пожар в деревянной двухэтажке в Троицке
Общество
100 тысяч челябинцев приняли участие в движении Бессмертный полк
  
сегодня в 16:03
100 тысяч челябинцев приняли участие в движении Бессмертный полк
Происшествия
Большегруз вспыхнул во время движения в Челябинской области
  
сегодня в 15:58
Большегруз вспыхнул во время движения в Челябинской области
Общество
Бессмертный полк в Челябинске начал шествие под дождем
сегодня в 15:22
Бессмертный полк в Челябинске начал шествие под дождем
Общество
Челябинский композитор рассказал на «Евровидении» о доверии к миру
сегодня в 15:13
Челябинский композитор рассказал на «Евровидении» о доверии к миру
Общество
Челябинец спрыгнул с крыши высотки с советским флагом. Видео
  
сегодня в 14:59
Челябинец спрыгнул с крыши высотки с советским флагом. Видео
Общество
Челябинские каякеры будут наблюдать за салютом с поверхности реки Миасс
сегодня в 14:54
Челябинские каякеры будут наблюдать за салютом с поверхности реки Миасс
Общество
Уфалейский Бессмертный полк прошел рядом с подаренным им танком
сегодня в 14:44
Уфалейский Бессмертный полк прошел рядом с подаренным им танком
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6