/ Сергей Жуков оценил кавер парня из Челябинской области

Певец поблагодарил исполнителя современных треков в стиле группы «Руки вверх!» в своем инстаграме.

Виктор Исаев — молодой человек, который стал популярен из-за своего увлечения музыкой. Долгое время он работал в клубе родного поселка Фершампенуаз Челябинской области, где писал аранжировки и даже выступал на сцене. Не так давно южноуральца уволили с работы, и теперь он уделяет любимому делу еще больше времени.

Прославили Виктора его каверы на популярные песни, которые он перепел на мотивы популярной в 90-е группы «Руки Вверх!». Такие треки, как «Розовое вино» и «Тает лед», очень необычно и захватывающе звучат в стиле хита «Крошка моя».

Друзья, лучше сядьте поудобнее и держитесь покрепче, сейчас мы узнаем, как звучали бы современные хиты, если бы они были записаны 20 лет назад группой «Руки вверх». Огромное спасибо Вите Исаеву, который переписал все семплы и очень красиво перепел хиты 2018 на манер 90-ых! — так звучит текст из поста в инстаграме Сергея Жукова. Публикация уже собрала почти тридцать тысяч лайков.

После этого у Виктора прибавилось подписчиков на его ютуб канале и в аккаунте инстаграма. Вслед за этим появились грандиозные планы. Например, создать рубрики о том, как менялась танцевальная музыка в России за последние 20 лет.

Кстати, на канале «Костер Production» уже вышла первая серия! Но и это еще не все.

Планируется много разных каверов, есть куча идей. Думаю, в будущем добавить женский вокал, и, конечно, работать над качеством и учитывать все ошибки. Когда ждать новые треки, точно сказать не могу, потому что это занимает достаточное количество времени. Но они обязательно будут! — поделился планами Виктор.