Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.58 -0.07 74.99 +0.41
Челябинск
сейчас
 
-0 °C
завтра
 
+2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Сергей Жуков оценил кавер парня из Челябинской области

Сергей Жуков оценил кавер парня из Челябинской области

Певец поблагодарил исполнителя современных треков в стиле группы «Руки вверх!» в своем инстаграме.
сегодня в 14:35
  |  Общество

Виктор Исаев — молодой человек, который стал популярен из-за своего увлечения музыкой. Долгое время он работал в клубе родного поселка Фершампенуаз Челябинской области, где писал аранжировки и даже выступал на сцене. Не так давно южноуральца уволили с работы, и теперь он уделяет любимому делу еще больше времени.

Прославили Виктора его каверы на популярные песни, которые он перепел на мотивы популярной в 90-е группы «Руки Вверх!». Такие треки, как «Розовое вино» и «Тает лед», очень необычно и захватывающе звучат в стиле хита «Крошка моя».

Друзья, лучше сядьте поудобнее и держитесь покрепче, сейчас мы узнаем, как звучали бы современные хиты, если бы они были записаны 20 лет назад группой «Руки вверх». Огромное спасибо Вите Исаеву, который переписал все семплы и очень красиво перепел хиты 2018 на манер 90-ых! — так звучит текст из поста в инстаграме Сергея Жукова. Публикация уже собрала почти тридцать тысяч лайков.

После этого у Виктора прибавилось подписчиков на его ютуб канале и в аккаунте инстаграма. Вслед за этим появились грандиозные планы. Например, создать рубрики о том, как менялась танцевальная музыка в России за последние 20 лет.

Кстати, на канале «Костер Production» уже вышла первая серия! Но и это еще не все.

Планируется много разных каверов, есть куча идей. Думаю, в будущем добавить женский вокал, и, конечно, работать над качеством и учитывать все ошибки. Когда ждать новые треки, точно сказать не могу, потому что это занимает достаточное количество времени. Но они обязательно будут! — поделился планами Виктор.

Культура
О нобелевских лауреатах с помощью музыки расскажут челябинцам
19.10.2018
О нобелевских лауреатах с помощью музыки расскажут челябинцам
Культура
ОТВ поздравляет победителей музыкального проекта «Песня города»
08.09.2018
ОТВ поздравляет победителей музыкального проекта «Песня города»
Общество
Борис Дубровский прогулялся по обновленной набережной после концерта духовной музыки
08.09.2018
Борис Дубровский прогулялся по обновленной набережной после концерта духовной музыки
Общество
Монастырские и народные хоры ждут на фестивале духовной музыки в Кыштыме
30.08.2018
Монастырские и народные хоры ждут на фестивале духовной музыки в Кыштыме
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Новые правила проверки пользователей мессенджеров выходят в России
сегодня в 19:59
Новые правила проверки пользователей мессенджеров выходят в России
ШОС и БРИКС
15 миллиардов рублей получит Челябинская область для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 19:58
15 миллиардов рублей получит Челябинская область для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
Происшествия
Фургон с мигрантами задержали челябинские полицейские
сегодня в 19:38
Фургон с мигрантами задержали челябинские полицейские
Происшествия
Бездомная женщина задохнулась в колодце в Миассе
сегодня в 19:13
Бездомная женщина задохнулась в колодце в Миассе
Происшествия
Крупный пожар уничтожил жилой дом в Миассе
сегодня в 18:57
Крупный пожар уничтожил жилой дом в Миассе
Общество
Борис Дубровский поздравил медиахолдинг ОТВ с юбилеем
сегодня в 18:04
Борис Дубровский поздравил медиахолдинг ОТВ с юбилеем
Культура
Постановка челябинского театра танца имеет шанс получить «Золотую маску»
сегодня в 17:58
Постановка челябинского театра танца имеет шанс получить «Золотую маску»
Происшествия
Прицеп большегруза «сбежал» с парковки в Магнитогорске
  
сегодня в 17:33
Прицеп большегруза «сбежал» с парковки в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6