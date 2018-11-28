/ Сегодня день рождения «Катюши», которую все знают с детства

Легендарная военная песня празднует свое 80-летие.

28 ноября песне «Катюша» исполняется 80 лет. Это одна из самых популярных русских военных песен, её учат ещё в детском саду и помнят всю жизнь.

Первое ее исполнение, по разным источникам, приходится на разное время. По одной из версий, впервые ее исполнили Вера Красовицкая, Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник 28 ноября 1938 года. С тех пор «Катюшу» перепели бессчетное количество раз на разных языках и в разных вариациях.

Части этой песни использовались в других музыкальных произведениях, она звучала в фильмах и даже анимационных фильмах. Каждый год ее традиционно исполняют на военных праздниках и душевных посиделках. Футбольные болельщики скандируют «Катюшу» на играх сборной России и Московского Спартака.

«Катюша» много лет помогает солдатам. Раньше ее запевали, когда шли в бой, она поднимала дух и поддерживала на войне. Кроме того, было придумано несметное количество дополнительных или альтернативных куплетов, которые полностью отражали дух военного времени. Сейчас же это главная песня, которую разучивают в армии. Это необходимо не только для того, чтобы поддерживать боевой дух, «Катюша» помогает в строевой подготовке.

Единые строевые песни были написаны еще в советское время. Когда молодое пополнение поступает в подразделение, они начинают заучивать строевые песни. Они нужны для того, чтобы строй шел в ногу. Легендарную песню «Катюша» все знают и отлично ее исполняют во время подготовки. — рассказал старший сержант Роман Шаландин.