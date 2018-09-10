Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
69.03 +0.78 80.36 +0.99
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Евгений Кузнецов взял гран-при конкурса «Песня города» в Челябинске. Видео

Евгений Кузнецов взял гран-при конкурса «Песня города» в Челябинске. Видео

Опубликован полный список победителей песенного соревнования.
сегодня в 13:51
  |  Культура

В минувшие выходные состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Песня города». За звание лучшего боролись десятки исполнителей. В ходе народного голосования на сайте «Онлайн ТВ» определены имена певцов и коллективов, заслуживших признание. Среди них оказался и Евгений Кузнецов — тезка знаменитого челябинского хоккеиста. Певец представил песню «Навсегда».

На большой сцене финалисты и победители конкурса авторской песни презентовали челябинцам свое музыкальное творчество. Прозвучали песни в самых разных стилях и направлениях: классическая музыка и джаз, рок и фолк. — рассказала сайту «Первый областной» директор Цента культурно-информационной деятельности Елена Сыркина.

Победители конкурса «Песня города — 2018»

Гран-при — Евгений Кузнецов, песня «Навсегда», Челябинск.

Номинация «В ритме города»

  • 1 место — Елена Роткина, песня «Уральский вальс», Челябинск;

  • 1 место — Чистяков Евгений и коллектив «Юность», песня «Любимый город, поздравляем!», Челябинск;

  • 2 место — ВИА «Талисман», песня «Южный Урал», Миасс;

  • 2 место — Группа «Пуаре», песня «Россия», Челябинск;

  • 3 место — Вокальный ансамбль «Уральские подсолнухи», песня «Дом, в котором мы живем», Челябинск;

  • 3 место — Михаил Уфимцев, песня «Южноуральская столица», Челябинск.

Номинация «Песни для души»

  • 1 место — Николай Игнатьев, песня «Дарю тебе сердце», Челябинск;

  • 1 место — Сафей и Леди Ди, песня «Все будет хорошо», Челябинск;

  • 2 место — Дзюба Юлия Эдуардовна, песня «Я умею летать», Челябинск;

  • 2 место — Рэп-дуэт «Невесомые» и Егор Дряхлов, песня «Мое море», Миасс.

Напомним, записи с выступлениями участников доступны на сайте «Онлайн ТВ» в разделе «Конкурсы».

Культура
ОТВ поздравляет победителей музыкального проекта «Песня города»
08.09.2018
ОТВ поздравляет победителей музыкального проекта «Песня города»
Общество
Борис Дубровский прогулялся по обновленной набережной после концерта духовной музыки
08.09.2018
Борис Дубровский прогулялся по обновленной набережной после концерта духовной музыки
Общество
Монастырские и народные хоры ждут на фестивале духовной музыки в Кыштыме
30.08.2018
Монастырские и народные хоры ждут на фестивале духовной музыки в Кыштыме
Общество
Останки телебашни из Екатеринбурга попали на афишу британских музыкантов
27.08.2018
Останки телебашни из Екатеринбурга попали на афишу британских музыкантов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
сегодня в 18:26
«Все ее лицо было в крови». Врачи рассказали о самочувствии сбитой троллейбусом женщины
Общество
Би-2 «зажгли» на челябинской сцене. Фоторепортаж
сегодня в 18:13
Би-2 «зажгли» на челябинской сцене. Фоторепортаж
Общество
Борис Дубровский встретился с челябинскими волонтерами во Владивостоке. Видео
  
сегодня в 17:34
Борис Дубровский встретился с челябинскими волонтерами во Владивостоке. Видео
Политика
Итоги выборов подвели на Южном Урале
сегодня в 17:22
Итоги выборов подвели на Южном Урале
Хоккей
Объявляем розыгрыш билетов на первый матч «Трактора» и «Металлурга»
сегодня в 17:18
Объявляем розыгрыш билетов на первый матч «Трактора» и «Металлурга»
Общество
Заморозки сменятся потеплением в Челябинске
сегодня в 17:01
Заморозки сменятся потеплением в Челябинске
Общество
Челябинское предприятие займется изготовлением современных кранов-«тяжеловесов»
сегодня в 16:20
Челябинское предприятие займется изготовлением современных кранов-«тяжеловесов»
Общество
Детский сад для малышей с сахарным диабетом открылся в Челябинске
сегодня в 16:15
Детский сад для малышей с сахарным диабетом открылся в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6