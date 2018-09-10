/ Евгений Кузнецов взял гран-при конкурса «Песня города» в Челябинске. Видео

Опубликован полный список победителей песенного соревнования.

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В минувшие выходные состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Песня города». За звание лучшего боролись десятки исполнителей. В ходе народного голосования на сайте «Онлайн ТВ» определены имена певцов и коллективов, заслуживших признание. Среди них оказался и Евгений Кузнецов — тезка знаменитого челябинского хоккеиста. Певец представил песню «Навсегда».

На большой сцене финалисты и победители конкурса авторской песни презентовали челябинцам свое музыкальное творчество. Прозвучали песни в самых разных стилях и направлениях: классическая музыка и джаз, рок и фолк. — рассказала сайту «Первый областной» директор Цента культурно-информационной деятельности Елена Сыркина.

Победители конкурса «Песня города — 2018»

Гран-при — Евгений Кузнецов, песня «Навсегда», Челябинск.

Номинация «В ритме города»

1 место — Елена Роткина, песня «Уральский вальс», Челябинск;

1 место — Чистяков Евгений и коллектив «Юность», песня «Любимый город, поздравляем!», Челябинск;

2 место — ВИА «Талисман», песня «Южный Урал», Миасс;

2 место — Группа «Пуаре», песня «Россия», Челябинск;

3 место — Вокальный ансамбль «Уральские подсолнухи», песня «Дом, в котором мы живем», Челябинск;

3 место — Михаил Уфимцев, песня «Южноуральская столица», Челябинск.

Номинация «Песни для души»

1 место — Николай Игнатьев, песня «Дарю тебе сердце», Челябинск;

1 место — Сафей и Леди Ди, песня «Все будет хорошо», Челябинск;

2 место — Дзюба Юлия Эдуардовна, песня «Я умею летать», Челябинск;

2 место — Рэп-дуэт «Невесомые» и Егор Дряхлов, песня «Мое море», Миасс.

Напомним, записи с выступлениями участников доступны на сайте «Онлайн ТВ» в разделе «Конкурсы».