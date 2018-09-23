/ Песню «Опаленным сердцам» споют челябинские барды и исполнители

Военно-патриотический музыкальный фестиваль стартовал в Челябинске.

Советские и российские солдаты были участниками боевых действий в Афганистане, на Кавказе и других «горячих точках». В честь воинов в Челябинске пройдет фестиваль «Опаленные сердца». Его участники должны представить военно-патриотические песни, прославляющие подвиги солдат.

Для участия в конкурсе приглашаются ученики образовательных учреждений, студенты и военнослужащие войсковых частей ВС РФ, а также творческие коллективы общественных организаций, авторы и исполнители военно-патриотических произведений. Участники смогут показать свое мастерство в следующих номинациях: сольное выступление, хоровое исполнение и вокальный ансамбль. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Чтобы участвовать в фестивале «Опаленные сердца», нужно заполнить заявку. Победителей мероприятия определят 28 сентября.